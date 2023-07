Prevenzione e ricerca, le armi contro il melanoma

Sedici ricette. Dagli antipasti ai dolci. Firmate dallo chef Gennaro Esposito con la dietista Anna Licia Mozzillo. La prevenzione dei tumori della pelle passa anche dalla tavola. Lo sottolinea Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma dell'Istituto Pascale. "Prevenzione à la carte" è un ricettario disponibile sulle pagine social dedicate e che sarà distribuito alle associazioni di pazienti.

I casi di melanoma sono costantemente in crescita. In Italia, ogni anno, si registrano circa 14.000 nuove diagnosi. Un sostegno alla ricerca e alla prevenzione è arrivato anche da Bacoli, per il party di beneficenza "Non compleanno". 30mila euro, i fondi raccolti per il Pascale e la Fondazione Melanoma.

“La ricerca è quella che dà soluzioni nei momenti di crisi, pensate al Covid - spiega Paolo Ascierto -. E poi la prevenzione per il melanoma, che è la patologia di cui mi occupo: questo è il periodo giusto per informare sulla giusta esposizione al sole”.