Riello lascia la procura generale: "Bilancio positivo, ma servono più uomini"

Si chiude dopo otto anni l'era di Luigi Riello alla guida della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli. Il procuratore va in pensione e solo ad aprile è stato avviato il bando per la sua sostituzione. La reggenza, fino alla nuova nomina, spetterà ad Antonio Gialanella, attuale avvocato generale alla Corte d'Appello.

Dal giugno 2015 a oggi Riello non ha fatto mancare la sua voce sui temi dirimenti della giustizia. E anche nel giorno dell'addio non nasconde la vis polemica. Augurandosi che sulle riforme sia tenuta in debito conto la voce dei magistrati e che il distretto napoletano, da lui definito quello a più alta densità criminale d'Italia, riceva le giuste dotazioni per svolgere il suo compito.

Nel servizio l'intervista al procuratore generale uscente Luigi Riello.