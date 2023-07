Robert De Niro a Napoli, il premio Oscar in visita al Tesoro di San Gennaro

Un video rubato, pochi fotogrammi, in cui l'attore premio Oscar difficilmente riesce ad essere riconosciuto tra i pochi turisti in ascolto della guida all'interno del Tesoro di San Gennaro. Eppure in pantaloncini chiari e maglia celeste c'è Robert De Niro che sta trascorrendo qualche giornata in Campania, tra il mare della costiera e il capoluogo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'attore avrebbe chiamato l'artista Jago per vedere le sue opere e lo scultore l'avrebbe messo in contatto con la Cooperativa Sociale La Paranza. Diverse foto pubblicate sui social dai ragazzi della cooperativa attiva nel Rione Sanità lo ritraggono proprio in visita allo Jago Museum, mentre si concede a foto con i fan e ad autografi. Di video, però, quasi nessuno: pare che sia stato proprio l'attore a chiedere di evitare le riprese del suo giro napoletano.