Rogo nel campo rom di Barra, lambita l'autostrada

Un vasto rogo è divampato poco prima dell'alba nella zona orientale di Napoli. A fuoco l'area vicina al campo rom di via Mastellone, a Barra, da cui si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche da diversi altri punti della città di Napoli, oltre che dall'autostrada. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, con due squadre del comando di Napoli impegnate nello spegnimento degli ultimi focolai. In fiamme rifiuti e materiali di risulta. In mattinata, l'incendio ha creato disagi al traffico autostradale.