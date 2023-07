Saldi estivi, si prevede un introito di 897 milioni di euro per il commercio

Partiranno domani e dureranno fino al prossimo mese di settembre i saldi estivi in Campania. Si calcola che 6 consumatori su dieci residenti in regione effettueranno in questo periodo acquisti di diversi beni. Dall'abbigliamento all'elettronica, passando per l'artigianato. C'è poi un dato da non sottovalutare. Sì perchè ai campani vanno aggiunti i turisti che in estate affollano città e località balneari. Un fattore che spinge Confesercenti a prevedere un introito di circa 897 milioni di euro. L'analisi è stata condotta attraverso un sondaggio sulle intenzione di acquisto.

"Per i commercianti della Campania i saldi estivi rappresentano un'opportunità molto importante. Innanzitutto, con il Covid finalmente alle spalle, i consumatori campani che hanno intenzione di acquistare nei saldi sono oltre 2 milioni, ovvero il 30% in più rispetto all'estate 2022- spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania- che poi si sofferma sul flusso dei turisti: "Atteso un vero e proprio boom, con un 38 per cento in più di presenze rispetto allo scorso anno".