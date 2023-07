Salernitana al debutto: prove di 4-2-3-1. E gli abbonamenti volano

Finalmente si va in campo, anche se un'ora più tardi del previsto. Causa temperature troppo alte, l'amichevole che segna il debutto stagionale della Salernitana è stata spostata dalle 17 alle 18. Avversario il Delfino Curi Pescara, formazione che milita nell'Eccellenza abruzzese.

Stasera a Rivisondoli il tecnico Paulo Sousa cerca un paio di conferme al decimo giorno di ritiro: la capacità della squadra e in particolare dei difensori di adattarsi anche al 4-2-3-1, modulo più volte provato insieme al 3-4-2-1 della scorsa stagione, e la crescita di Mamadou Coulibaly che con l'omonimo Lassana dovrebbe formare la diga in mediana.

Oltre ai separati in casa Bonazzoli e Sepe, salteranno il test Daniliuc, Bohinen e soprattutto Boulayé Dia, che non ha ancora svolto un'intera seduta un gruppo. Domani scade la sua clausola rescissoria e aumentano così le possibilità di vederlo ancora in granata.

Ci credono evidentemente anche i tifosi. Gli abbonamenti hanno toccato quota 8.400 superando quelli dell'ultimo campionato.