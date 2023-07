Salernitana, domani prima amichevole

La formazione del campionato di Eccellenza del Delfino Curi è la prima avversaria della Salernitana della stagione 2023/2024. Domani pomeriggio alle ore 18.00 i granata scendono in campo per la prima amichevole di stagione; si replica domenica alla stessa ora con il Picerno, squadra di Lega Pro. Orario di inizio spostato di un'ora (le partite inizialmente erano previste alle 17.00) in considerazione del gran caldo che non sta risparmiando anche una località di montagna come Rivisondoli.

Prezzi popolari per invogliare i tifosi a mettersi in auto per una ‘scampagnata’ in Abruzzo: tribuna 5,00 euro, curva 2,50 euro, under 12 gratis con accompagnatore adulto che acquista il tagliando; domenica il costo dei biglietti sarà pari al doppio rispetto alla prima amichevole.

Le facce e le gambe che i supporter vedranno in campo saranno per ora le stesse ammirate all'Arechi. Ma potrebbe essere una settimana importante anche sul fronte del calciomercato del club di Iervolino. Tutto ruota intorno a Dia e alla clausola che fino al 20 luglio lo lega al Cavalluccio per 25 milioni di euro. Se nessuno si farà avanti per quella data, la società può valutare se tenersi stretta il bomber senegalese oppure alzare la richiesta economica per cederlo e mettere così da parte un tesoretto da utilizzare per individuare uno o più sostituti.

In questi giorni il ds Morgan De Sanctis proverà a concludere qualche cessione e alleggerire il monte ingaggi della rosa (Simy, Mantovani, Kristoffersen). Ancora non si trova il punto d'incontro tra domanda e offerta economica per chiudere lo scambio che porterebbe all'Hellas Verona Federico Bonazzoli, in cambio del centrocampista camerunense Martin Hongla.