Salernitana, l'allarme di Sousa dopo i primi 3 gol: "Sul mercato siamo indietro"

“Siamo molto indietro”. È il monito di Paulo Sousa diretto al club al termine della prima amichevole stagionale: “Mi aspettavo che i rinforzi arrivassero più velocemente”.

E' anche per questo che il test con il Delfino Curi Pescara, considerando anche l'assenza di Boulaye Dia, fornisce poche indicazioni.

Prendiamo il gol del vantaggio: cross di Sfait, colpo di testa di Valencia, tap-in vincente di Boultam. Probabilmente non rivedremo nessuno dei tre a inizio campionato.

In attesa dei rinforzi, si lavora al 4-2-3-1: il nuovo modulo non impedisce a Mazzocchi di esibirsi nel suo cavallo di battaglia. Affonda sulla sinistra, si accentra e trova il raddoppio. Sambia, sulla fascia opposta, prova a imitarlo senza successo.

Il definitivo 3-0 lo firma Kastanos in apertura di ripresa: a quel punto Sousa aveva già cambiato mezza squadra, tranne Maggiore, in campo per 90 minuti, prima da trequartista, poi da mediano: “Voglio più continuità”, ha detto il centrocampista.