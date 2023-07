Salernitana, oggi Iervolino in ritiro

Arriverà nel pomeriggio nel ritiro di Rivisondoli il presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Saluterà i tifosi allo stadio prima dell'allenamento, ma soprattutto, incontrerà il tecnico Paulo Sousa e il diesse De Sanctis per parlare di mercato. Sulla vicenda Dia la società granata è inerme. Se qualcuno, entro il 20 luglio, pagherà la clausola di 25 milioni e troverà l'accordo col senegalese, il bomber partirà. Da cedere, poi, ci sono i separati in casa Sepe e Bonazzoli, mentre, in entrata i nomi caldi sono sempre quelli dei centrocampisti Miretti e Ranocchia della Juve. Non si muove Antonio Candreva che, a 36 anni, fa ancora la differenza. Reduce da una splendida stagione fissa l'obiettivo parlando di una Salernitana: “umile, ma ambiziosa” che deve ripartire dalla salvezza dell'ultimo campionato. E nelle ambizioni granata credono i tifosi. Già 6500 gli abbonamenti sottoscritti.