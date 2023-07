Salernitana, si parte per Rivisondoli: Dia in bilico, Ochoa torna ad agosto

Pronti, partenza, via. Le vacanze della Salernitana sono già finite, domani però è il giorno di inizio del ritiro: Paulo Sousa e i suoi ragazzi saranno a Rivisondoli, in Alto Sangro, nella tarda mattinata, alle 16 la prima conferenza stampa stagionale del tecnico, alle 17 l'allenamento, a porte aperte come tutti quelli che si terranno nella località abruzzese.

Mancheranno Pirola, Lovato e Botheim, ancora in vacanza dopo gli Europei U21, ma soprattutto Memo Ochoa, che con il suo Messico è in semifinale di Gold Cup e si rivedrà prevedibilmente soltanto ad agosto.

L'ossatura della squadra è rimasta quasi intatta, qualche rinforzo arriverà dal mercato, legato anche alle possibili cessioni in attacco di Boulaye Dia e Bonazzoli.

Il debutto è previsto mercoledì 19 contro la Delfino Curi Pescara, formazione che milita in Eccellenza.