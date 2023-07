Salernitana, si ferma Bohinen. Oltre 5mila abbonamenti rinnovati

Aspettare e lavorare. I due verbi in apparenza contraddittori delineano lo scenario attuale della Salernitana: la squadra già suda nel ritiro di Rivisondoli, la società ha ascoltato le richieste di Paulo Sousa e pazientemente sonda il terreno per una serie di obiettivi di mercato, da Nzola a Miretti.

La data spartiacque sarà il 20 luglio: se nessuno avrà versato i 25 milioni della clausola rescissoria per Boulaye Dia entro quel giorno, verosimilmente la stella della scorsa stagione continuerà a brillare in granata.

Nel frattempo, con il senegalese in fase di recupero, Piatek via, Botheim in vacanza e Bonazzoli di fatto fuori rosa, Sousa è senza attaccanti e si sofferma sulla costruzione dal basso. Al terzo giorno di allenamenti non ha preso parte Bohinen per un problema muscolare e in attesa dei rinforzi i tifosi danno fiducia al club: già oltre 5mila gli abbonamenti rinnovati.