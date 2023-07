Salernitana, 95 milioni per il nuovo stadio Arechi: pronto entro fine 2025

Un Arechi tutto nuovo che sorgerà sulle fondamenta di quello vecchio, senza demolirlo. La Regione Campania investirà 95 milioni per dare uno stadio moderno alla Salernitana. Tempistiche più o meno chiare: a giugno 2024 l'apertura dei cantieri, consegna entro dicembre 2025.

Ma utilizzare l'impianto a lavori in corso li rallenterebbe. Per la prossima stagione si profila così un eventuale trasloco a Bari o a Benevento o preferibilmente al Vestuti, in centro città. De Luca ha stanziato 15 milioni per ristrutturarlo: più di 15 mila posti non potrà garantire.

L'annuncio del Governatore spegne la polemica tra club e Comune per la mancata riapertura della Curva Nord. Ora si pensa in grande: la capienza resterà 35 mila posti, la struttura sarà coperta e avrà pannelli fotovoltaici, via l'anello inferiore e gli attuali angoli vuoti, una sola gradinata fino al campo, migliore visibilità. E poi ancora 18 sky box da utilizzare anche quando non si gioca e un museo granata.

Nel servizio l'intervista al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca