"Salerno e Il giro, una meravigliosa corsa umana": il libro di Alessandro Mosca

Binda, Coppi, Bartali, Merckx, Altig, Poblet Argentin. Dallo stridio delle rudimentali camere d'aria alla fibra di carbonio. Epoche diverse ma fascino e passione sempre le stesse per i campioni del pedale. A raccontare aneddoti e retroscena del “Giro ciclistico” più famoso al mondo, quello d'Italia, nelle tappe salernitane dove è arrivata la carovana rosa è Alessandro Mosca, giornalista, nel suo bel libro: "Salerno e Il giro, una meravigliosa corsa umana", Saggese editore. Un'analisi non solo della cronaca sportiva ma, attraverso questa, anche sociale del popolo salernitano e della sua immutata passione per il “giro”.

Intervista a: Alessandro Mosca - Giornalista