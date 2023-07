Salerno ricorda l'operazione Avalanche

In occasione degli 80 anni dello sbarco degli alleati a Salerno, la città ricorda l'operazione Avalanche. Un gruppo di jeep dell'epoca è arrivato in Campania per una tappa del tour dell'associazione History and Military Vehicles Italia, partito dalla Sicilia e diretto a Milano. L'iniziativa serve anche a raccogliere fondi per l'associazione Tommasino Bacciotti che sostiene la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Morviducci dell'associazione HMV Italia.