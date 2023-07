Salerno, sbarcati i 72 passeggeri della Open Arms

Sono sbarcati i 72 migranti che erano a bordo della nave Open Arms arrivata mercoledì mattina a Salerno. Sono tutti bengalesi, palestinesi e alcuni dell'Africa sub sahariana e sono in buone condizioni di salute. Gli adulti verranno dislocati nella rete regionale della Prefettura. Presenti anche un paio di minori non accompagnati che resteranno in provincia di Salerno.

In un primo momento la nave sarebbe dovuta attraccare nel porto di Napoli, ma ieri sera - a causa delle previste condizioni meteo avverse - è stato deciso di farla arrivare a Salerno.