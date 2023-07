Scelzo svela i segreti della comunicazione vaticana dal Concilio a Papa Francesco

Per anni vicedirettore de «L'Osservatore Romano», poi sotto-segretario dell'allora Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali e vicedirettore della Sala stampa della Santa Sede, Angelo Scelzo ha vissuto in prima persona momenti cruciali per la Chiesa, come le dimissioni di Benedetto XVI, per arrivare agli ammodernamenti voluti da Papa Francesco. Un excursus che ha raccontato nel libro "Dal Concilio al web. La comunicazione vaticana e la svolta della riforma". Una riforma resa necessaria dalla rivoluzione social.

Salernitano di nascita, Scelzo si forma come cronista al Mattino e non nasconde quanto quell'esperienza sia stata formativa.

Nel servizio, l'intervista ad Angelo Scelzo.