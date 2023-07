Un'altra giornata di passione per i trasporti

Dopo lo sciopero del trasporto ferroviario, garantita altra giornata nera per l’agitazione dei lavoratori del comparto aereo. E questa volta i più colpiti non saranno i pendolari ma tutti coloro che avevano programmato di muoversi per vacanza, da e per l’Italia.

A incrociare le braccia per otto ore, a partire dalle 10, sarà il personale di terra degli aeroporti, gli addetti ai bagagli e al controllo sicurezza. Chiedono il rinnovo del contratto, scaduto da sei anni, denunciano i sindacati. In aggiunta a questa categoria, hanno annunciato astensione dal lavoro anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, nonché piloti e assistenti di Vueling.

La maggior parte delle compagnie ha già cancellato centinaia di collegamenti nazionali e internazionali. Sul sito dell’Enac, l’ente per l’aviazione civile, l’elenco dei voli garantiti. A molti passeggeri sono state proposte soluzioni alternative per la stessa giornata ma sicuramente le ricadute dell’agitazione andranno ben oltre la fine dello sciopero, con ritardi e rallentamenti nelle procedure di assistenza a persone e mezzi.