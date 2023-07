Sciopero degli aerei, decine di voli cancellati

Le otto ore di agitazione dei lavoratori del comparto aereo cadono in un sabato di metà luglio.

All'aeroporto di Capodichino, a Napoli, il tabellone mostra i voli cancellati. Sono pochi i passeggeri in attesa: molti sapevano dello sciopero e hanno preferito non recarsi allo scalo. Altri, invece, hanno sperato fino all'ultimo in un cambio di programma.

A incrociare le braccia, dalle 10 di questa mattina, il personale di terra degli aeroporti, gli addetti ai bagagli e al controllo sicurezza. Chiedono il rinnovo del contratto, scaduto da sei anni.

Nel servizio le interviste ai passeggeri, a Ugo Milone, segretario regionale Fit Cisl Campania; Giovanni Marino, segretario regionale Uil Trasporti Campania; Domenico Lombardi, segretario regionale Filt Cgil Campania.