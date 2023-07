Sciopero del trasporto locale: disagi e proteste

Caldo torrido e limitazioni del servizio di trasporto pubblico locale. Previsioni di un mix terribile per lo sciopero nazionale di 4 ore dalle 9 alle 13 di lunedì 24 luglio proclamato dall'USB, Faisa Confail e Orsa. Disagi contenut, a Napoli, almeno per quanto riguarda il servizio gestito dall'ANM. Autobus, metropolitana linea 1, i tram e le funicolari di Montesanto, Chiaia e Centrale hanno funzionato regolarmente.

Le difficoltà maggiori per gli utenti dei mezzi EAV, Circumflegrea e Cumana, con il servizio che è stato sospeso. Segnalati disservizi anche per vacanzieri e turisti, sulle linee da e per Sorrento e Pompei della Circumvesuviana.

Diversi i punti rivendicati dal sindacato Unitario di base che hanno portato allo sciopero: la sicurezza dei lavoratori e del servizio; pulizia, manutenzione e vigilanza sui bus e all'interno delle stazioni; superamento dei salari d'ingresso per i neo assunti; diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali senza il rispetto delle fasce di garanzia, come in altri Paesi membri della Comunità Europea e l'incremento della retribuzione, previsto dalla piattaforma di rinnovo del contratto.