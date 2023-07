Napoli, le associazioni forensi a sostegno dei progetti per i minori a rischio

Un aiuto concreto da parte degli avvocati all'associazione Scugnizzi, impegnata per l'inclusione e l'inserimento lavorativo dei minori a rischio. L'evento solidale al Circolo Posillipo sostiene due progetti in particolare: "La pizzeria dell'Impossibile" e "Finchè c'è pizza c'è… Speranza". Progetti che impegnano oltre 100 ragazzi, tra gli spazi del centro storico e dell'Istituto penale per minorenni di Nisida.

A promuovere l'evento anche l'Associazione Vittime delle Ingiustizie e degli Abusi e la Fondazione Silvia Ruotolo.

Nel servizio, le voci di:

Immacolata Troianiello - Presidente Ordine Avvocati di Napoli

Antonio De Iesu - Assessore alla Legalità Comune di Napoli

Alessandra Clemente - Consigliera comunale di Napoli