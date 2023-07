Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Stamattina seduta di allenamento interrotta causa pioggia. Lavoro in palestra, dunque, per i giocatori. Agli ordini di Rudi Garcia c'è il gruppo al completo e, dunque, anche Victor Osimhen il cui procuratore Calenda tratta con De Laurentiis per il rinnovo del contratto.