S.M. Capua Vetere, anfiteatro in festa

Nell'ottava edizione del festival filo conduttore e' il jazz, tra musica dal vivo e proiezioni con omaggio ai grandi nomi del genere. In cartellone anche un omaggio a Toto' e a Caravaggio. Opportunita' per visitare un gioiello archeologico ancora non sufficientemente conosciuto.Prima degli spettacoli visite all'Anfiteatro fino alle 19