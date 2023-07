Smantellata organizzazione per la lavorazione di tabacchi esteri contraffatti

Avrebbero importato, lavorato, prodotto e poi venduto ingenti quantitativi di tabacchi esteri contraffatti: 7 persone sono state arrestate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli su richiesta del gip per aver messo su un'organizzazione criminale con base nel capoluogo partenopeo. L'obiettivo era avviare un opificio clandestino nell'area industriale di Brunate Ticino, in provincia di Milano. L'indagine ha consentito di ricostruire l’operato di un’associazione per delinquere che, una volta avviata l'attività, avrebbe permesso di produrre due tonnellate di sigarette al giorno recanti i marchi contraffatti di note aziende produttrici.

Uno dei componenti dell'organizzazione aveva precedenti specifici ed è storicamente legato ad una delle famiglie napoletane più attive nel contrabbando di sigarette. Nei confronti dei due soggetti che hanno diretto e organizzato l’attività del sodalizio è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre gli altri cinque partecipi dell’associazione sono stati posti agli arresti domiciliari.