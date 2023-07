Masterclass di Mira Sorvino a Vico Equense

È in costiera, a Vico Equense, Mira Sorvino, vincitrice di un Oscar e un Golden Globe, ospite d'onore della tredicesima edizione del Social World Film Festival, la rassegna diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e sostenuta da ministero della Cultura, Regione e Film Commission.

L'attrice, i cui nonni erano italiani nati a Napoli e Campobasso, e che nel 2004 si è sposata a Capri, è arrivata da Los Angeles per incontrare i giovani autori in una masterclass di recitazione, dove racconterà i set che ha vissuto con Spike Lee, Guillermo del Toro, fino al recente "Lamborghini" di Bobby Moresco. Riceverà il Golden Spike Award alla carriera e imprimerà la sua firma nel Wall of Fame.



All'Arena Loren, in piazza Siani, premio ai The Jackal per l'impegno sociale nelle loro produzioni. Attesi nei prossimi giorni Margherita Buy, madrina di questa edizione, Denise Capezza e Maria Vera Ratti.