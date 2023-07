Sorrento, nuovamente balneabili le acque di Marina Grande

Nei giorni scorsi il divieto, probabilmente legato a uno sversamento. Ma l'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, lo ha certificato con il suo ultimo bollettino: le acque a Marina Grande di Sorrento sono nuovamente balneabili.



Una buona notizia per gli imprenditori del settore turistico, in un territorio in questi giorni preso d'assalto da vacanzieri italiani e stranieri.

"I parametri microbiologici sono tornati nei limiti". Gli sforamenti sono soltanto un incidente di percorso, si spera ora che non ricapiti almeno sino alla fine della stagione balneare.



Sempre secondo le indagini dei tecnici dell'Arpac, mare pulito anche a Piano di Sorrento.



Occorrerà ora monitorare le condizioni degli impianti fognari un po' in tutta la Penisola. Nell'estate del 2022 i divieti furono legati alle piogge torrenziali che portarono in mare liquami e sporcizia. Non si può di certo incolpare il maltempo in questo luglio torrido e siccitoso.

Nel servizio l'intervista a Francesco Apreda, imprenditore balneare.