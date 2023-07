Sousa: "Parlerò con Dia e bisogna prendere gli esterni"

Secondo giorno nel ritiro abruzzese di Rivisondoli per la Salernitana col diesse De Sanctis al lavoro sul mercato. In ballo c'è il futuro del pezzo pregiato Boulaye Dia. L'attaccante, che sta recuperando dopo l'intervento al menisco del ginocchio sinistro, fino al 20 luglio può partire per 25 milioni di euro. Gli parlerò ha detto il tecnico Paulo Sousa. In uscita ci sono Sepe e Bonazzoli, che sembrano fuori dal progetto granata, mentre, in entrata il nome caldo per la mediana è quello di Miretti della Juve. Sousa è stato chiaro. Vuole una Salernitana che punti alla salvezza, ma sia competitiva su tutti i campi. Ci sono da individuare i sostituti di Vilhena e Piatek e, poi, è necessario intervenire sulle fasce ha chiarito l'allenatore

Nel servizio la voce dell'allenatore della Salernitana Paulo Sousa