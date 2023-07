Strage continua: altri tre morti sul lavoro

Aveva una grande passione per il calcio, giocava da esterno e ad inizio luglio aveva rinnovato il contratto con la Virtus Afragola Soccer Raffaele Vergara e, come ogni ventenne, guardava al futuro. L'obiettivo per la prossima stagione è senza dubbio migliorare e perché no alzare l'asticella diceva, ma i suoi sogni sono stati spezzati sul lavoro in una ditta di prodotti alimentari, la Delifood di Frattamaggiore ora sequestrata. Il giovane, regolarmente assunto, è rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie ed è deceduto sul colpo. Indagano sull'accaduto i carabinieri coordinati dalla procura di Napoli Nord, mentre, Michele Emiliano, sindaco di Crispano, paese d'origine del ragazzo, esprime vicinanza alla famiglia ed annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Raffaele. Raffaele che, scrive sui social la Virtus Afragola, aveva passione e talento da vendere, era un vero leone in campo e lottava sopra ogni pallone come se fosse l'ultimo, un vero esempio per tutti. "Ai giovani vanno garantite formazione e azioni sulla sicurezza oltre a reddito dignitoso commenta Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania. "Controlli serrati per stimolare le imprese del territorio alla più completa applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza" chiede la Cisl col segretario generale di Napoli Gianpiero Tipaldi, ma, intanto il tragico elenco delle morti bianche si allunga ulteriormente. La scorsa notte ha perso la vita Raffaele Foresta, cinquantanove anni di Roccarainola. Ore prima l'operaio edile era caduto dall'alto al suolo in un cantiere di San Giuseppe Vesuviano. Sequestrata la salma sulla quale sarà effettuata l'autopsia. Indagano i carabinieri. E a Jesi, nelle Marche, un malore ha stroncato un gruista settantacinquenne campano di una ditta esterna che stava lavorando nell'hub in costruzione di Amazon.