Nudista appicca incendi nella macchia mediterranea, carabinieri arrestano 60enne

Siamo a Sorrento in località “La Solaria”. Una zona meravigliosa adiacente l’area marina presso il sito archeologico “Bagni della Regina Giovanna”. C’è un tratto di spiaggia notoriamente frequentato da nudisti.

Arriva una segnalazione ai carabinieri: Uno dei bagnanti ha un accendino e tantissima carta. Sta appiccando il fuoco nella macchia mediterranea a ridosso della fascia rocciosa balneare. In pochi istanti è il caos: turisti e persone sulle barche si gettano in acqua per raggiungere la costa e spegnere i diversi inneschi. E' così che si riesce a domare le fiamme evitando una catastrofe.

I Carabinieri arrivano in pochi minuti e bloccano l’uomo mentre è ancora sulla scogliera: controllano il suo zainetto - è un 60enne di Lettere già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici - e sequestrano 1 accendino, 1 bomboletta di gas per ricarica e 10 pacchi di fazzolettini di carta. Il 60enne è stato arrestato e dovrà rispondere di incendio doloso di macchia mediterranea.