Spara al figlio e lo uccide, poi si toglie la vita

A San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, una lite fra padre e figlio finisce a colpi di pistola. Un omicidio-suicidio, maturato nel cortile che divide le case dove abitavano con le rispettive mogli. I due corpi senza vita sono stati trovati da un vicino attirato dalle urla in contrada Catapano, una zona rurale non lontano dallo svincolo della strada Fortorina. Entrambi presentavano ferite da arma da fuoco, una pistola calibro 9x21 legalmente detenuta da Franco De Corso, 73 anni, camionista in pensione.

L'anziano era nei pressi di un capanno: i medici legali hanno riscontrato un solo proiettile alla tempia. Sull'uscio di casa, invece, giaceva il corpo del figlio Alessandro, operaio di 39 anni, centrato alla testa e al torace. Gli elementi raccolti fanno ipotizzare che sia stato il padre ad uccidere il figlio, per poi togliersi la vita. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e del Nucleo investigativo di Benevento, coordinati dalla Procura sannita.