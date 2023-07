Emergenza caldo, ospedali ancora sotto pressione

Ospedali campani ancora sotto pressione per l'ondata di calore eccezionale che non accenna a diminuire e che non concederà tregua almeno fino a mercoledì. All'Ospedale Cardarelli già da qualche ora non vengono accettati pazienti con lievi difficoltà: dovranno rivolgersi al medico di base o all'assistenza territoriale. A fare da filtro la centrale operativa del 118. Il rischio è di ingolfare il pronto soccorso e mandare in sofferenza l'osservazione breve intensiva e gli altri reparti. Oggi poco più di 200 persone hanno fatto ricorso al Cardarelli, molte di meno rispetto a ieri. Le criticità maggiori in pazienti con patologie croniche o oncologiche - aggravate dal caldo asfissiante - o tra coloro che seguono terapie per l'ipertensione o la diuresi.

I percorsi dedicati ai colpi di calore permangono anche negli altri ospedali, dal Cto al Santobono, dove i medici invitano a fare attenzione alla disidratazione nei bambini. Infezioni gastrointestinali soprattutto in età pediatrica ma accessi nella norma all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Mentre è boom di ricoveri all'ospedale di Pineta Grande, sul litorale domizio. L'aumento di arrivi al pronto soccorso, in una struttura che conta in media 48mila accessi l'anno, è del 20%, con casi anche gravi. Nel servizio, le voci di Enzo Schiavone, presidente del Pineta Grande Hospital e di Antonella Perrone, medico del Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital.