A Ercolano si riaccende la magia delle aperture by night

Ercolano si veste di luce per le aperture serali del venerdì. Colori e ombre raddoppiano il fascino del sito, in un'esperienza immersiva arricchita dalle perfomance degli attori di Teatri 35. Dal 21 luglio al 25 agosto, a partire dalle ore 20, un percorso emozionante si snoda attraverso l'area sacra del tempio di Venere, domus, come quella dei Cervi, e taberne, perchè in questa edizione sono in primo piano l'alimentazione e i piaceri della tavola.

Nel menu amato da Cicerone in visita ad Ercolano, tanta frutta secca senza mai dimenticare il pane. Ma a rendere unica la città nel panorama del mondo antico è il fatto che l'eruzione sigillò gli alimenti, mentre l'analisi sul collagene di sei scheletri rivela che le donne consumavano più uova, carne e latticini, gli uomini invece più pesce, perché impegnati in mare o forse perché potevano permettersi alimenti più costosi.

Nel servizio parla Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano.