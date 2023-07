Violenza tra minori, due accoltellati nella notte a Napoli

Non si arresta l'ondata di violenza tra minorenni. Due gli episodi verificatisi nella notte a Napoli, due i ricoverati in due ospedali distinti della città. Ma emerge un evidente collegamento tra i fatti. Indagano i Carabinieri. Il primo allarme è scattato all'ospedale Santobono, dove un dodicenne è stato accompagnato dai genitori. Il ragazzo, proveniente dall'area Nord del capoluogo, presentava ferite da arma da taglio. Per lui una prognosi di quindici giorni. Da una prima ricostruzione è emerso che il ferimento si era verificato intorno alla mezzanotte in via Stadera, a Poggioreale. Ignoti, per motivi ancora da chiarire, avrebbero aggredito la vittima.

L'altro minore, un 15enne, è stato accompagnato all'ospedale dei Pellegrini dai gentori. Il ragazzo è stato medicato per "ferite da taglio alla gamba sinistra e al gluteo sinistro", e dimesso con 10 giorni di prognosi. Le indagini dei Militari dell'Arma hanno appurato che anche in questo caso il fatto era avvenuto in via Stadera.