Sequestro dei beni alla famiglia Pellini, decisione rinviata

I giudici dell'ottava sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presidente Caturano) si sono riservati di decidere sulle sorti del patrimonio dei tre fratelli Pellini di Acerra. Un impero costruito sui rifiuti da oltre 200 milioni di euro. La decisione, con ogni probabilità, tra qualche giorno. Un braccio di ferro tra la magistratura ed i Pellini, da sempre nel settore dei rifiuti e condannati in via definitiva, al termine delle indagini condotte dal pm Maria Cristina Ribera, a sette anni di reclusione per traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale aggravato. Difesi dai legali Pizzi, Preziosi e Tafuro, gli imprenditori si sono sempre considerati estranei ai fatti contestati. Patrimonio blindato dai giudici del secondo grado di Appello il 13 giugno scorso con un provvedimento di confisca del tesoretto, sequestrato nel 2019 ai fratelli imprenditori specializzati nel campo dei rifiuti, ritenuti responsabili di aver inquinato un pezzo di territorio dell'area metropolitana. Oltre cinquanta pagine firmate dalla Corte di Appello di Napoli, presidente Vittorio Melito, a latere Carlo Alifano e Mario Ruberto Gaudio, per rigettare la richiesta dei legali e per confermare il provvedimento di primo grado. Stamane tanti i cittadini all'esterno del Tribunale che attendevano la decisione dei giudici