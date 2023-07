Napoli, la nuova maglia va a ruba. Domani partenza per Dimaro

Tra i primi a varcare i cancelli del Konami Center di Castel Volturno, questa mattina, c’era Matteo Politano. Oggi test fisici e visite mediche, domani la partenza per Dimaro a ranghi ridotti. In attesa dei tanti big, parte della squadra è pronta a mettersi al lavoro, così come ha già fatto Mauro Meluso, nominato ieri direttore sportivo e i cui primi affari in entrata potrebbero essere Faraoni dal Verona e il ritorno in prestito di Gollini dalla Fiorentina. Poche ore dopo l’investitura del nuovo ds, in città è stato inaugurato lo store ufficiale di via Calabritto. Tanti i tifosi in fila dal primo pomeriggio per accaparrarsi la maglia col tricolore. Nel servizio l'intervista a Tommaso Bianchini, Direttore commerciale SSC Napoli