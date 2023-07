"Restate a Napoli", i talenti scoperti da Arena sul palco del Plebiscito

Sono gli oltre cento giovani selezionati dall'Accademia diretta da Lello Arena il cuore pulsante di "Restate a Napoli". Ventiquattro spettacoli a ingresso gratuito in programma dal 9 al 16 agosto in piazza del Plebiscito. Sul palco si alterneranno artisti affermati come Paolo Caiazzo, Rosalia Porcaro, Nino Frassica, Maria Nazionale.

Poi, spazio, alle otto pièce allestite dai ragazzi. "Abbiamo selezionato talenti straordinari", rimarca con orgoglio Lello Arena.

Si accede agli eventi prenotandosi sul sito del Comune di Napoli.