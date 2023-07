Domicella, comune "riciclone"

Primo in Irpinia, terzo in Campania: Domicella, nell'avellinese, è tra i comuni più virtuosi per la raccolta differenziata che è arrivata a una percentuale altissima, 93,50%. Un dato che ha fatto vincere all'amministrazione il premio Comune Rifiuti Free.

Nel servizio le interviste a Fabio Peluso, assessore del Comune di Domicella; Pasqualino De Laurentis, dirigente Ufficio Tecnico Domicella; Antonio Corbisiero, sindaco di Domicella