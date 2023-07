Rinnovo Osimhen, il nodo è la clausola rescissoria

Gol, grinta, leadership: a Victor Osimhen sono bastate due settimane di allenamento e un paio di amichevoli per riprendersi il ruolo di trascinatore del Napoli e accantonare le sirene di un mercato che all’orizzonte non lascia intravedere offerte da sceicchi (arabi o “parigini”), anche se il futuro del bomber azzurro continua a tener banco: il suo manager, Roberto Calenda è arrivato ieri nel ritiro di Castel di Sangro. Un blitz durato poche ore, legato agli sponsor, in attesa di tornare a trattare con il club il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, con un sensibile ritocco verso l’alto dell’attuale ingaggio (da quattro milioni e mezzo a stagione) e un nodo ancora da sciogliere, la clausola rescissoria, che comunque non andrà sotto le tre cifre. Intanto - mentre il gruppo ha ripreso ad allenarsi - agli infortunati Mario Rui, Lobotka, Elmas e Gaetano, si è aggiunto Demme. Difficile vederli in campo mercoledì nell’amichevole contro gli spagnoli del Girona. E’ in programma sabato all’Arechi contro l’Augsburg, invece, la prossima uscita di una Salernitana che a Fiuggi ha accolto il nuovo arrivato Benoit Costil, portiere 36enne che sarà il vice Ochoa. Distendere il clima dopo i mugugni post-Frosinone di Paulo Sousa è la priorità del club che, prima ancora di comprare, dovrà sfoltire una rosa ricca di esuberi: tra loro, Sepe, Simy, Krsitoffersen, Mamadou Coulibaly, Bonazzoli e Diego Valencia, autore del gol dell’1-1 contro i ciociari