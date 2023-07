Università e aziende insieme per il benessere dei cittadini

Al Circolo Savoia l’incontro denominato “Social Impact” ha acceso i riflettori sulle 3 “esse”: Salute, Sociale, Sostenibilità. Tecno, compagnia che si occupa di sostenibilità aziendale, ha sviluppato un algoritmo per calcolare il valore del donare. L'idea è che le aziende non debbano non solo dare, ma farlo con criterio, per avere un impatto reale nella vita quotidiana. Nel servizio le interviste a

Fabrizio Cattaneo della Volta - Presidente RYCC Savoia

Giovanni Lombardi - Presidente Gruppo Tecno

Annamaria Colao - Docente Educazione alla salute e sviluppo sostenibile