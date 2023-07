Il ritmo del cuore che cambia con le emozioni è un pillola di conoscenza che si apprende giocando. In uno dei weekend più caldi dell'anno nello Science Center di Bagnoli la scienza non va in vacanza ma in scena, come uno show, per bambini e famiglie che arrivano sempre più spesso da altre regioni.

Nel servizio la voce di Valeria Grasso di Città della Scienza.