Paulo Sousa: "Sono rimasto a Salerno perché credo nel progetto della società"

Immersa nel verde e nella quiete di Rivisondoli, la Salernitana si prepara alla sua terza stagione consecutiva in serie A. Ventotto i calciatori convocati, tra loro c'è anche il centravanti senegalese Boulaye Dia, corteggiato da numerosi club. I granata resteranno in Abruzzo fino al 27, poi si trasferiranno a Fiuggi per la seconda parte del ritiro precampionato. " Ho avuto contatti con altri club, ma ho deciso di restare a Salerno perché credo nel progetto - ha rimarcato il tecnico Paulo Sousa. L'obiettivo è restare in serie A. Ho insistito per creare una base e un sistema sul quale lavorare per migliorare le dinamiche del gruppo e alzare il livello di gioco", ha detto l'allenatore portoghese. La passione dei tifosi è l'arma in più della Salernitana, impegnata ormai in un progressivo ed evidente percorso di crescita: "Ci saranno sicuramente momenti di difficoltà - ha sottolineato Sousa - ma noi dovremo essere tutti uniti per affrontare l'intero percorso".