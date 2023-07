Alessandra Ambrosio, una napoletana ai mondiali di Ironman

Con i suoi 3,8 chilometri a nuoto, i 180 in bicicletta e i 42,195 di corsa l'Ironman è la disciplina sportiva più faticosa del mondo. Roba - come dice la parola stessa tradotta dall'inglese - per uomini di ferro. O per una donna, in questo caso: Alessandra Ambrosio, napoletana classe ‘76, lo scorso 18 giugno si è classificata terza nella tappa di Klagenfurt (in Austria) diventando la prima atleta campana di sempre a qualificarsi per i mondiali di specialità, in programma a Kailua-Kona (Stati Uniti) il prossimo ottobre. Non ci andrà da favorita ma per lei - che si divide tra sport, lavoro e famiglia - esserci è già un’impresa