Torre del Greco, quasi 300 sfollati in meno di due settimane

In poco meno di due settimane, quasi 300 persone a Torre del Greco hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Duecentoventisei gli sfollati per il crollo dell’edificio del 16 luglio, al Corso Umberto, centro storico della cittadina dell’hinterland partenopeo. Altri 63 ieri, dopo che un sopralluogo di vigili e ufficio tecnico comunale, allertati da una residente, avevano evidenziato il decadimento strutturale di una palazzina a poca distanza da quella crollata due domeniche fa.

Ventitre nuclei familiari sono stati sgomberati a partire dal primo pomeriggio, non solo dal fabbricato oggetto delle verifiche di staticità, ma anche da quelli limitrofi, i due accanto e un’ala dello stabile di fronte. Tra le persone in strada, che hanno dovuto in fretta e furia lasciare casa, famiglie con figli piccoli e persino chi ha solo indosso un asciugamano e il costume da bagno. Già nella serata hanno dovuto autonomamente provvedere a essere riallocati, chi da alcuni familiari, per altri l’amministrazione locale ha assegnato un contributo economico per il reperimento di una nuova sistemazione, visto che le strutture convenzionate non hanno più posti disponibili con il comune ospitano già gli oltre 120 sfollati del 16 luglio.