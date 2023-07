Funicolare e metro fino alle due di notte nel fine settimana

Le corse fino a notte fonda partiranno da metà settembre, tutti i venerdì e sabato. Un prolungamento che riguarderà Metropolitana e funicolare Centrale. Poi, quando riaprirà - "prima dell'estate 2024", assicura il primo cittadino - si aggiungerà anche quella di Chiaia.

Un provvedimento possibile anche per l'entrata in esercizio di nuovi treni. Ce ne erano 6 due anni fa sulla Linea 1, oggi sono 8 e di maggiore portata: fino a oltre 8500 passeggeri in contemporanea, che presto potranno pure navigare in internet e telefonare a bordo.

Nella primavera 2024 saranno aperte le stazioni del Centro Direzionale e di via Tribunali ma l'obiettivo dichiarato è che per il 2025 si potrà arrivare fino a Capodichino. Mentre nelle stazioni già aperte, nella tratta Vanvitelli-Colli Aminei, è in atto la sostituzione di scale mobili e ascensori, 61 in tutto: lavori per circa 18 milioni di euro di risorse comunali.

Interventi che riguarderanno anche il trasporto in superficie con l'impiego di nuovi autobus elettrificati.

Nel servizio il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza