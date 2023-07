Troppi furti in casa, i cittadini si organizzano sui social

Un gruppo su Whatsapp per segnalarsi qualsiasi movimento sospetto, ronde notturne tra via Pietrarsa e San Vito, area flegrea, per tenere d'occhio strade e appartamenti. Da circa un mese, una banda di otto persone in passamontagna, armate, entra nelle case di notte per svaligiarle. La via di fuga è sempre la campagna per raggiungere il “palo” che li attende in auto.

Il sindaco di Pozzuoli assicura di aver intrapreso tutte le azioni per garantire la sicurezza. I carabinieri stanno intensificando i servizi in zona, indagini in corso.