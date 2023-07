Benevento, truffa in forniture sanitarie: 15 indagati

Protesi e presìdi sanitari recapitati a pazienti inesistenti, o pagati quattro volte il loro valore. A Benevento è stata scoperta una truffa nella sanità: quindici gli indagati, tra dipendenti della Asl e medici. Tra loro indagati per corruzione, truffa aggravata e falso, un dipendente dell'Asl sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici per un anno, e due rappresentanti di società fornitrici di presidi sanitari ai quali è stato vietato di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza, l'addetto all'Ufficio Assistenza riabilitativa dell'Asl sannita, avrebbe ricevuto somme di denaro dai titolari di tre imprese sanitarie per gonfiare i prezzi, di protesi e presìdi per disabili. Ai pazienti venivano consegnati presìdi diversi da quelli richiesti oppure non venivano neppure consegnati, ma ugualmente pagati alle ditte.

Gli episodi avvenivano con il concorso di medici prescrittori, anche loro su libro paga delle tre imprese sanitarie favorite. In via di accertamento il valore della truffa, si stima abbia fruttato illecitamente una somma non inferiore ai 410mila euro.