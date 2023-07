Truffa superbonus, sequestrati 40 milioni di euro a due società

Avrebbero simulato l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica di 300 unità abitative a Laviano, in provincia di Salerno, approfittando delle agevolazioni previste dal superbonus 110%. Ma dagli accertamenti, solo una decina di stabili sarebbero stati oggetto degli interventi. A carico di due società, la "Efficient Building Spa" con sede a Trento e la "Polis Mathera Società Cooperativa Sociale" di Bernalda è scattato un sequestro preventivo di 40 milioni di euro, richiesto dalla Procura della Repubblica di Salerno, all'esito di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Battipaglia e dai carabinieri di Salerno.

L'ipotesi d'accusa è di truffa ai danni dello Stato. Ci sarebbe stato un accordo tra una società cooperativa (in qualità di committente) che ha in gestione parte del patrimonio immobiliare del Comune di Laviano, ed una società appaltatrice, che avrebbe dovuto effettuare, anche tramite sub-appalto, gli interventi di riqualificazione sugli immobili. Per la Procura di Salerno "sarebbe stato realizzato un sistema fraudolento basato sulla creazione di falsi crediti d'imposta in capo alla società committente, poi ceduti, mediante l'esercizio dello sconto in fattura, alla società appaltatrice, a fronte di lavori mai

eseguiti".