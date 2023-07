Truffe agli anziani, 13 arrestati tra Napoli e provincia dall'inizio dell'estate

Diciannove anni. Questa la giovanissima età dell'ultimo arrestato dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli per una truffa ai danni di una 89enne di Sorrento. 17.800 euro in contanti e gioielli sottratti con la solita modalità dei raggiri ai danni degli anziani che nei mesi estivi, complice la solitudine delle ferie, sono in pericolo maggiore: il comando provinciale dei carabinieri di Napoli dall'inizio dell'estate conta già 13 arresti e 6 persone denunciate a piede libero. Truffatori a volte nemmeno maggiorenni che si fingono nipoti o figli delle vittime per convincerli a consegnare denaro e preziosi. Sulle isole del golfo, l'incidenza maggiore: 4 arresti e 7 denunce. Della settimana scorsa poi una vasta operazione dei carabinieri di Caserta oltre 30 episodi per 200mila euro sottratti in tutto: un'associazione a delinquere che aveva trovato bersagli tra Campania e Lazio. Il dato positivo però è sulle denunce: molti più persone scelgono di rivolgersi ai militari dell'Arma chiamando il 112. La campagna di sensibilizzazione funziona e che spinge i truffati a superare la vergogna aiutando a individuare i responsabili di questi reati.