Truffe agli anziani tra Campania e Lazio, 10 misure cautelari

I carabinieri di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti dei presunti componenti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani. Sono contestati più di 50 episodi di truffe ai danni di anziani per un volume d’affari di 200mila euro circa, cui vanno aggiungi numerosi e preziosi monili e oggetti in oro.

L'ordinanza rappresenta il culmine di una attività investigativa iniziata nel 2021 e svolta attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e pedinamento, grazie alle quali sono state acquisite informazioni che hanno impedito di realizzare numerosi tentativi di truffa. Sono sei le persone arrestate in flagranza di reato.

La struttura operava convincendo gli anziani a corrispondere somme di denaro. Una volta prelevati, i soldi e gli altri proventi venivano consegnati ai vertici dell'associazione.

Nel servizio l'intervista a Carmine Renzulli, Procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere.