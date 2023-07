"Non siete soli": truffe agli anziani, parte la campagna della polizia

I truffatori non vanno mai in vacanza. Per questo la Polizia di Stato ha lanciato la quinta campagna nazionale per la sicurezza degli anziani, rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il nuovo spot, disponibile sui canali social e sul sito della polizia ricorda agli anziani che non sono soli e che poliziotti e poliziotte sono sempre impegnati nella loro tutela.

Sono state oltre 25mila le truffe ai danni degli over 65 nel 2022. La popolazione più colpita è quella tra i 65 a i 70 anni. Tra i casi più diffusi quelli del finto avvocato, dei falsi funzionari Inps, le truffe del falso vicino e il falso amico. Ora la polizia cerca di mettere in allerta nuovamente chi può finire preda delle truffe con consigli utili e una campagna di sensibilizzazione e prevenzione.