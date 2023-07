Turista spagnolo di 15 anni violentato sulla nave da crociera

L'episodio risale allo scorso 24 giugno: un ragazzino di 15 anni sarebbe stato fatto bersaglio di violenza sessuale aggravata da un addetto alle pulizie di una nave da crociera al Porto di Napoli.

Insieme alla famiglia spagnola si era imbarcato ad Alicante per un'escursione crocieristica nel mare Mediterraneo. Arrivati a Napoli, i genitori sono sbarcati per una visita lasciando a bordo il figlio 15enne e suo fratello, che si stavano intrattenendo in piscina.

Ritornando nella cabina per prendere un telo, il ragazzino avrebbe incontrato un addetto di pulizia che gli ha chiesto di seguirlo, avrebbe aperto una camera e lo avrebbe molestato.

L'uomo è stato indagato dalla Procura di Napoli.

La compagnia di crociere è estranea e ha fornito la sua collaborazione per accertare quanto è potuto succedere a bordo anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza.